Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, Kadir Şeker'e ilişkin kararın bozulmasını istedi

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca, Kadir Şeker'in yargılandığı davada 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasına ilişkin kararın bozulması için istinafa gidildi.

Konya'nın Selçuklu ilçesinde, Ayşe D. ve Özgür Duran arasında çıkan tartışmada şiddet gören kadına yardım etmek isteyen üniversite öğrencisi Kadir Şeker, yaşanan arbede sonucunda 19 suçtan kaydı olan Özgür Duran'ı bıçaklayarak öldürmüştü.

Olay sonrası gözaltına alınan Kadir Şeker, çıkarıldığı mahkemece, 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

12 YIL 6 AY HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Tutukluluğun ardından Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde karar davası gerçekleşmiş; mahkeme heyeti Şeker'e "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası vermişti.

Heyet, Şeker'in cezasını haksız tahrik nedeniyle 15 yıla, iyi hal indirimiyle de 12 yıl 6 aya düşürmüştü.

KARARIN BOZULMASI İSTENDİ

Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesince açıklanan gerekçeli kararın ardından ise Cumhuriyet Başsavcılığı, kararın kaldırılması için Konya Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi Başkanlığı'na itiraz dilekçesi sundu.

Dilekçede karar değerlendirmesine ilişkin bir Yargıtay kararı örnek gösterildi, Şeker'e ilişkin kararda cezanın belirlenmesi ve bireyselleştirilmesinde hukuka aykırı davranıldığına dikkati çekildi.

"HÜKMÜN İSTİNAF İNCELEMESİ SONUCU BOZULMASINA..."

İtiraz dilekçesinde, şu ifadeler yer aldı:

"Alkollü Özgür Duran'ın, yanlarına gelen Kadir Şeker'e küfretmesi, yanlarından ayrıldıktan sonra da maktulün Şeker'e küfretmeye devam etmesi, 'Seni bulacağım' dedikten sonra, Şeker'in 'Bulamazsın' demesi üzerine, alkollü olan maktul Duran'ın, Şeker'in üzerine giderek yumruk ve tekmeyle vurması, iki eliyle sanık Şeker'in boğazını sıkması, Şeker'in nefes almakta zorlandığını beyan etmesi, bu aşamaya kadar herhangi bir karşılık vermemesi, mahkemece de bunun kabul edilmesi karşısında; sanık Şeker ile maktul Duran'ın, yaşı, vücut yapısı, güç dengesi dikkate alındığında olayda TCK 27/2 maddesinin uygulama yeri olmasa da (Yargıtay 1. Ceza Dairesinin 2007/1988 esas, 2007/865 sayılı kararının içeriğine göre), sanık Kadir Şeker'e yönelik maktul Özgür Duran tarafından işlenen suçların, (hakaret, kasten yaralama) niteliği, maktul Duran tarafından sanık Şeker'in boğazının sıkılması nedeniyle, Şeker'in geçirdiği tehlikenin ağırlığı karşısında, ceza adaleti yönünden Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından haksız tahrik hükümlerinin uygulanmasında, cezanın asgari hadden 12 yıl hapis cezası olarak belirlenmesi gerekirken, asgari haddin üzerinde, 15 yıl hapis cezası olarak belirlenmesi suretiyle cezanın belirlenmesi ve bireyselleştirilmesinde hukuka aykırı davranıldığı kanaatine ulaşılmakla, hükmün istinaf incelemesi sonucu bozulmasına karar verilmesi kamu adına talep olunur."