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    Konya HDP İl Eş Başkanı, PKK üyeliği suçundan tutuklandı

    Yunanistan’a kaçmak isteyen PKK/KCK Terör Örgütü mensubu 2 şüpheli, Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalandı. Şüphelilerden birinin Konya HDP İl Eş Başkanı olduğu belirlendi.
    • 30.06.2022 - 18:33
    • Güncelleme : 30.06.2022 - 18:39
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    Konya HDP İl Eş Başkanı, PKK üyeliği suçundan tutuklandı

    Terör örgütü PKK/KCK ile mücadele silahlı-silahsız tüm unsurlarına karşı devam ediyor.

    PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi maksadıyla, Edirne İl Jandarma Komutanlığı,nca, PKK/KCK terör örgütü mensubu 2 şüphelinin, Yunanistan tarafından geri itildiğine (deport) yönelik istihbarı bilgi alındı.

    Konya HDP eski il başkanı gözaltına alındı

    Bu kapsamda, 29 Haziran’da Uzunköprü ilçesi Eskiköy yol ayrımında icra edilen operasyonda, Konya Selçuklu’da bulunan HDP binasının eski çalışanı ve parti üyesi Erol A. ve Konya HDP İl Eş Başkanı Songül Ç. yakalandı.

    Tutuklandı

    İHA'nın haberine göre, PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak ve terör örgütü propaganda yapmak suçlarından haklarında dosya bulunan Erol A. ve Songül Ç., adli işlemlerini müteakip sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

    Konya HDP İl Eş Başkanı, PKK üyeliği suçundan tutuklandı #1

    Konya HDP İl Eş Başkanı, PKK üyeliği suçundan tutuklandı #2


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