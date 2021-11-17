Konya katliamı davasında 3 kişi tahliye edildi

Konya'da 7 kişinin silahla öldürülmesiyle ilgili görülen davada tutuklu bulunan 3 kişinin tahliyesine karar verildi.

Geçtiğimiz 30 Temmuz Cuma günü, Konya’nın Meram ilçesi Hasanköy Mahallesinde oturan Yaşar Dedeoğulları'nın (65) evine gelen Mehmet Altun, 2010 yılından beri husumetli olduğu yan komşusu Lütfi Keleş'in yakındaki başka mahallede oturan kayınbiraderi Mehmet Altun (33), bahçede aile fertleriyle bir süre konuştuktan sonra poşetten çıkardığı tabancayla ateş etti.

AYNI AİLEDEN 7 KİŞİYİ ÖLDÜRDÜ

Saldırıda Yaşar Dedeoğulları ile eşi İpek (62), çocukları Serap (36), Serpil (32), Sibel (30), Metin (45) ve Barış Dedeoğulları (35) yaşamını yitirdi.

EVİ ATEŞE VERMEK İSTEDİĞİ DE BELİRLENMİŞTİ

Polis olay yerinde yaptığı incelemede, Mehmet Altun'un yerde yatan yaralılara tekrar ateş açtığını ve saldırının ardından aracından aldığı bidonla evin birkaç noktasını ateşe vermek istediğini saptamıştı.

TUTUKLU 3 KİŞİNİN TAHLİYESİNE KARAR VERİLDİ

Olayla ilgili tutuklu bulunan 3 kişinin tahliyesine karar verildi. Saldırıya ilişkin, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameyle, 10 tutukludan 5'inin tahliye edilmesinin ardından mahkemeye yapılan itirazla bugün Lütfi Keleş, Ayşe Keleş ve oğulları Ali Keleş de serbest bırakıldı.

Olayın asli faili Mehmet Altun ile İbrahim Keleş'in tutukluluk halinin devamına karar verildi.

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