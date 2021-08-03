Konya katliamı şüphelilerinden 10'u tutuklandı

Meram'da silahlı saldırıda aynı aileden 7 kişinin öldürülmesine ilişkin adliyeye sevk edilen 14 şüpheliden 10'u tutuklandı.

Konya'nın Meram ilçesi Hasanköy Mahallesi Özşahin Sokak'ta yaşanan katliama ilişkin yargı süreci devam ediyor.

7 KİŞİ KATLEDİLMİŞTİ

Dedeoğulları ailesinin yaşadığı müstakil eve düzenlenen silahlı saldırıda Yaşar, Barış, Serpil, Serap, İpek, Metin ve Sibel Dedeoğulları yaşamını yitirmişti.

Türkiye'nin gündemine oturan ve provokatif birçok girişime neden olan katliama ilişkin 14 kişi gözltına alınmıştı.

10 KİŞİ TUTUKLANDI

Adliyeye sevk edilen 14 şüpheliden 10'u tutuklandı. 4 şüpheli adli konrtol şartıyla serbest bırakıldı.

Konya'daki katliam görüntüleri VİDEO