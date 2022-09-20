Konya merkezli FETÖ operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

Konya merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'ye yönelik soruşturmaları sürüyor.

Bu kapsamda, FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri mahrem yapılanması içinde görev aldığı iddia edilen 8 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

5 şüpheli yakalandı

Konya merkezli 3 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda 5 şüpheli yakalandı.

Diğer şüphelileri yakalama çalışmaları devam ediyor

AA'nın haberine göre, diğer şüpheliler hakkında yakalama çalışmaları devam ediyor.