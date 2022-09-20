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    Konya merkezli FETÖ operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

    Konya merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.
    • 20.09.2022 - 14:04
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    Konya merkezli FETÖ operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

    Konya Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'ye yönelik soruşturmaları sürüyor.

    Bu kapsamda, FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri mahrem yapılanması içinde görev aldığı iddia edilen 8 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

    5 şüpheli yakalandı

    Konya merkezli 3 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda 5 şüpheli yakalandı.

    Diğer şüphelileri yakalama çalışmaları devam ediyor

    AA'nın haberine göre, diğer şüpheliler hakkında yakalama çalışmaları devam ediyor.

    Konya merkezli FETÖ operasyonunda 5 şüpheli yakalandı #1


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