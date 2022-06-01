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    Konya merkezli 'Miras' operasyonu: 120 gözaltı

    İçişleri Bakanlığı, 38 ilde düzenlenen tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyonda, 120 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.
    • 01.06.2022 - 13:30
    • Güncelleme : 01.06.2022 - 13:38
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    Konya merkezli 'Miras' operasyonu: 120 gözaltı

    Dün 38 ilde başlatılan Konya merkezli 'Miras' operasyonu devam ediyor.

    İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı koordinesinde yapılan çalışmalar sonucu  uluslararası tarihi eser kaçakçılığı yapan 143 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

    Gözaltı sayısı 120 oldu

    İçişleri Bakanlığı'ndan alınan bilgiye göre; düzenlenen operasyon kapsamında 143 kişiden 120'sinin gözaltına alındığı belirtildi.

    23 firari daha aranıyor

    DHA'nın haberine göre; firari 23 şüphelinin ise yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

    Operasyonda ayrıca; 29 bin 11 sikke, 2 bin 219 obje, 30 dedektör, 178 bin Türk lirası, 3 tabanca, 8 tüfek ve 233 fişek ele geçirildi.

    Konya merkezli Miras operasyonu: 120 gözaltı #1

    Konya merkezli Miras operasyonu: 120 gözaltı #2

    Konya merkezli Miras operasyonu: 120 gözaltı #3

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    Konya merkezli Miras operasyonu: 120 gözaltı #5


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