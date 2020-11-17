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- Konya polisi 692 bin 476 kaçak tıbbi ilaç ele geçirdi
Konya polisi 692 bin 476 kaçak tıbbi ilaç ele geçirdi
Polis ekiplerince iki ev ile bir kamyonette yapılan arama sonucu, 692 bin 476 kaçak tıbbi ilaca el konuldu.
- AA
- 17.11.2020 - 12:36
- Güncelleme : 17.11.2020 - 13:04
Konya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında aldıkları ihbar üzerine Meram ilçesindeki iki eve baskın düzenledi.
692 BİN KAÇAK İLAÇ
Polis ekipleri evlerde ve bir kamyonette yaptıkları aramada, 692 bin 476 kaçak tıbbi ilaç ile 85 gümrük kaçağı elektronik ürün buldu.
Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.