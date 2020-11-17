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Konya polisi 692 bin 476 kaçak tıbbi ilaç ele geçirdi

Konya polisi 692 bin 476 kaçak tıbbi ilaç ele geçirdi

Polis ekiplerince iki ev ile bir kamyonette yapılan arama sonucu, 692 bin 476 kaçak tıbbi ilaca el konuldu.