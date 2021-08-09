Konya’da Hacı G., miras nedeniyle tartıştığı kardeşi Uğur G.'yi tabancayla öldürdü. Polis, olay yerinden kaçan Hacı G.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Konya’da işçi emeklisi Hacı G. (62), yurt dışından gelen kardeşi Uğur G. (48) ile miras olan evin hissesini satın almak için 70 bin lira verdi.

Ancak ağabeyi Hacı G.'nin miras kalan evdeki eşyaları sattığını öğrenince tartışma başladı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Hacı G., kardeşi Uğur G.'yi tabancayla ateş ederek öldürdü.

YARALI OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Kanlar içinde kalan Uğur G. yere yığılırken, Hacı G. yürüyerek olay yerinden uzaklaştı. Uğur G., çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerinin müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Polis, kaçan Hacı G.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Konya'da miras tartışmasında kardeşini öldürdü VİDEO