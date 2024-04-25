Konya'da 1 kişiyi öldürüp 2 kişiyi yaraladı: Mahkeme 42 yıl hapis cezasına karar verdi Kahvehanede çıkan kavgada 1 kişiyi öldürüp 2 şahsı da yaralayan zanlı, çıkarıldığı mahkemede ölmüş annesine küfür ettikleri için bu suçu işlediğini söyleyerek kendini savurunurken, iyi hal indiriminden 42,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

DHA

Konya'da kahvehanede çıkan kavgada bir kişinin ölümüne neden olan zanlı hakim karşına çıktı.

Bozkır ilçesinde 27 Temmuz 2022'de saat 21.30 sıralarında Mehmet Ali Yaman, kahvehanede iş yeri sahiplerinden İbrahim Uyar ile tartıştı.

Uyar’ın ortağı ve aynı zamanda yakını olan Fatih Uyar da araya girip Yaman'dan dışarı çıkmasını istedi.

Bu sırada tabancasını çıkaran Yaman, İbrahim ve Fatih Uyar ile yanlarındaki Memiş Cırnaz ve Mustafa Pomay'ın üzerine ateş etti.

1 kişi hayatını kaybetti

Fatih Uyar hayatını kaybederken, yaralanan Cırnaz ve Pomay hastaneye kaldırıldı. Yaralılar, tedavilerinin ardından taburcu oldu.

Olayın ardından gözaltına alınan Mehmet Ali Yaman tutuklandı. Yaman hakkında 'Kasten öldürme', 'Kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'Yaralama' suçlarından Seydişehir Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

"Anneme küfür ettiler"

Tutuklu sanık Mehmet Ali Yaman, bugün son kez hakim karşısına çıktı. Yaman, son savunmasına ''Ölmüş anneme küfrettiler. Beni darbettiler. Asıl olayın suçlusu Mehmet Emin’dir. Takdir mahkemenindir." dedi.

Mütalaadan

Cumhuriyet savcısı da mütalaasında Mehmet Ali Yaman'ın, olaydan biri 2 ay, diğeri de 15 gün önce kahvehanede arı kovanı koyma meselesi nedeniyle bir kişiyle tartıştığı ve iş yeri sahiplerinden İbrahim Uyar'ın araya girip, tartışmanın büyümesini engellediğini belirtti.

Mütalaada olay günü ise Mehmet Ali Yaman'ı, kahveye gelip İbrahim Uyar'a, 'Sen Mehmet Emin Değirme'nin avukatı mısın lan' dediği ve Uyar'ın dışarı çıkarmak istemesi üzerine tartışma yaşandığı anlatıldı.

Alkollü olduğu belirlendi

Fatih Uyar'ın da tartışmayı sonlandırmak ve iş yerinden çıkması için Yaman'ı iteklemesi üzerine de Yaman'ın, tabancayla ateş edip, Fatih Uyar'ı öldürdüğü, yine hedef alarak İbrahim Uyar, Memiş Cırnaz ve Mustafa Pomay ateş ettiği, ancak Cırnaz ve Pomay'ın yaralandığı, İbrahim Uyar'ın da yara almadan kurtulduğu belirtildi.

Yaman'ın 1,17 promil alkollü olduğu ve olayı haksız tahrik altında işlediğine yer verildi.

İyi hal indirimi uygulandı

Mahkeme heyeti, Yaman'a, öldürülen Fatih Uyar'ı için 'kasten öldürme' suçundan önce ömür boyu müebbet hapis cezası verdi.

Ardından mahkemedeki iyi hali göz önüne alınarak ceza 25 yıla indirildi. Yaman'a, İbrahim Uyar'ı yönelik 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan iyi hal indirimi kullanılarak 7 yıl 6 ay, Mustafa Pomay'a yönelik aynı suçtan yine iyi hal indirimi kullanılarak 10 yıl hapis cezası verildi.

Memiş Cırnaz'a yönelik 'yaralama' suçundan ise verilen 1 yıl 6 ay hapis cezasının hükmün açıklanması geri bırakıldı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)