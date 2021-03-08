Konya'da 10 yaşındaki oğlunu öldürdü

Oğlu H.K.'yi boğarak öldüren baba, cinayetin ardından polisi arayıp teslim oldu.

Konya'nın Karatay ilçesi Büyüksinan Mahallesi Kalemkar İlyas Sokak'ta site görevlisi olarak çalışan İ.K., evde yalnız oldukları sırada 10 yaşındaki oğlu H.K'yi boğarak öldürdü.

"BEN BİRİNİ ÖLDÜRDÜM"

Olaydan sonra polisi arayan İ.K, "Ben birini öldürdüm." dedi.

GÖZALTINA ALINDI

Polis ekiplerini yolda karşılayan ve eve götüren İ.K. gözaltına alındı. İ.K'nin son dönemde aşırı borçlandığı ve yakın zamanda eşine de şiddet uyguladığı öğrenildi.

Eve gelen çocuğun diğer yakınları ise sinir krizi geçirdi.