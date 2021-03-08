Euro
9.1822
2.25%
Dolar
7.7368
2.72%
Altın
418.59
1.78%
Borsa
1.53
-0.76%
Bitcoin
387.195
2.52%
EXEN Coin
15.78
-1.18%
5ºC
İstanbul
Açık 5 C

    Konya'da 10 yaşındaki oğlunu öldürdü

    Oğlu H.K.'yi boğarak öldüren baba, cinayetin ardından polisi arayıp teslim oldu.
    • AA
    • 08.03.2021 - 20:53
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Konya'da 10 yaşındaki oğlunu öldürdü

    Konya'nın Karatay ilçesi Büyüksinan Mahallesi Kalemkar İlyas Sokak'ta site görevlisi olarak çalışan İ.K., evde yalnız oldukları sırada 10 yaşındaki oğlu H.K'yi boğarak öldürdü.

    "BEN BİRİNİ ÖLDÜRDÜM"

    Olaydan sonra polisi arayan İ.K, "Ben birini öldürdüm." dedi.

    GÖZALTINA ALINDI

    Polis ekiplerini yolda karşılayan ve eve götüren İ.K. gözaltına alındı. İ.K'nin son dönemde aşırı borçlandığı ve yakın zamanda eşine de şiddet uyguladığı öğrenildi.

    Eve gelen çocuğun diğer yakınları ise sinir krizi geçirdi.

    Konya da 10 yaşındaki oğlunu öldürdü #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir