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    Konya’da, 14 yaşındaki kız kafede silahlı saldırıya uğradı

    Selçuklu ilçesinde kafede oturan 14 yaşındaki M.A, silahlı saldırıya uğradı. M.A.’yı vuran silahlı saldırgan, karşısında polisleri görünce rastgele ateş ederek 72 yaşındaki Mustafa Ö.’yü de yaraladı.
    • İHA
    • 06.11.2021 - 16:39
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    Konya’da, 14 yaşındaki kız kafede silahlı saldırıya uğradı

    Konya’nın Selçuklu ilçesine bağlı Ferhuniye Mahallesi İktap Sokak üzerinde bulunan bir kafede oturan 14 yaşındaki M.A. isimli kız, saat 13.30 sıralarında kafeye gelen başka bir kızın silahlı saldırısına uğradı.

    Şüpheli kız, M.A.’yı bacağından yaraladıktan sonra kaçmaya çalıştı. Silahlı kız, sesleri duyarak olay yerine gelen yakındaki polis ekiplerini karşısında görünce rastgele ateş açtı.

    Açılan ateş sonucunda yoldan geçen 72 yaşındaki Mustafa Ö. de ayağından yaralandı.

    SAHTE PLAKALI ARAÇ İLE KAÇTI

    Silahlı saldırgan, Nalçacı Caddesi üzerindeki plakasının sahte olduğu anlaşılan bir hafif ticari araçta bekleyen şahısla birlikte olay yerinden kaçtı.

    Bacağından yaralanan M.A. kafe yakınındaki özel hastaneye giderken, ayağından yaralanan Mustafa Ö. ise olay yerine sevk edilen ambulansla Konya Numune Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

    ÇALIŞMA BAŞLATILDI

    Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

    Konya’da, 14 yaşındaki kız kafede silahlı saldırıya uğradı #1

    Konya’da, 14 yaşındaki kız kafede silahlı saldırıya uğradı #2

    Konya’da, 14 yaşındaki kız kafede silahlı saldırıya uğradı #3

    Konya’da, 14 yaşındaki kız kafede silahlı saldırıya uğradı #4

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