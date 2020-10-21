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    Konya’da 14 yaşındaki Suriyeli bıçaklanarak öldürüldü

    Akşam saatlerinde çalıştığı iş yerine giderken Suriyeli çocuğu öldüren saldırganların kimliğinin belirlendiği öğrenildi.
    • DHA
    • 21.10.2020 - 10:53
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    Konya’da 14 yaşındaki Suriyeli bıçaklanarak öldürüldü

    Konya’nın Selçuklu ilçesi Musalla Bağları Mahallesi Kağızmanlı Sokak’taki terzide çalışan Vail El Mansur (14), aynı bölgede çalışan ağabeyi Abdurrahim El Mansur (16) ile iş yerine gitmek için yola çıktı.

    Kardeşler bindikleri tramvaydan indikleri sırada yaşadıkları Şükran Mahallesi'nde oturan grupla karşılaştı.

    Vali El Mansur'un dün akşam bilinmeyen nedenle tartıştığı grup, kardeşlere sözlü tacizde bulundu.

    Konya’da 14 yaşındaki Suriyeli bıçaklanarak öldürüldü #1

    GÖĞSÜNDEN BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ

    Tartışma kavgaya dönerken kardeşler, ara sokaklara girerek kaçmaya başladı. Ancak peşlerinden gelen saldırganlardan biri, Vail El Mansur'u göğsünden bıçakladı.

    Kanlar içinde kalan El Mansur, ihbar üzerine gelen ambulansla kaldırıldığı özel bir hastanede yaşamını yitirdi.

    Konya’da 14 yaşındaki Suriyeli bıçaklanarak öldürüldü #2

    SALDIRGANLAR BELİRLENDİ

    Polis, saldırıdan yara almadan kurtulan Abdurrahim El Mansur'un verdiği bilgiler doğrultusunda kaçan şüphelileri belirleyip, yakalamak için çalışma başlattı.

    Konya’da 14 yaşındaki Suriyeli bıçaklanarak öldürüldü #3

    Konya’da 14 yaşındaki Suriyeli bıçaklanarak öldürüldü #4

    Konya’da 14 yaşındaki Suriyeli bıçaklanarak öldürüldü #5

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