Konya’da 14 yaşındaki Suriyeli bıçaklanarak öldürüldü

Akşam saatlerinde çalıştığı iş yerine giderken Suriyeli çocuğu öldüren saldırganların kimliğinin belirlendiği öğrenildi.

Konya’nın Selçuklu ilçesi Musalla Bağları Mahallesi Kağızmanlı Sokak’taki terzide çalışan Vail El Mansur (14), aynı bölgede çalışan ağabeyi Abdurrahim El Mansur (16) ile iş yerine gitmek için yola çıktı.

Kardeşler bindikleri tramvaydan indikleri sırada yaşadıkları Şükran Mahallesi'nde oturan grupla karşılaştı.

Vali El Mansur'un dün akşam bilinmeyen nedenle tartıştığı grup, kardeşlere sözlü tacizde bulundu.

GÖĞSÜNDEN BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ

Tartışma kavgaya dönerken kardeşler, ara sokaklara girerek kaçmaya başladı. Ancak peşlerinden gelen saldırganlardan biri, Vail El Mansur'u göğsünden bıçakladı.

Kanlar içinde kalan El Mansur, ihbar üzerine gelen ambulansla kaldırıldığı özel bir hastanede yaşamını yitirdi.

SALDIRGANLAR BELİRLENDİ

Polis, saldırıdan yara almadan kurtulan Abdurrahim El Mansur'un verdiği bilgiler doğrultusunda kaçan şüphelileri belirleyip, yakalamak için çalışma başlattı.