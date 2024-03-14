Konya'da 15 yaşındaki yeğeninin vurduğu şahıs hayatını kaybetti

İHA
Konya'nın Ereğli ilçesi Çimencik Mahallesi'nde iddiaya göre Gökhan Durak (33) ile kardeşi arasında arazi paylaşımı sebebiyle tartışma çıktı.
Bu sırada evde bulunan Gökhan Durak'ın yeğeni 15 yaşındaki A.D. tabancayla ateş ederek amcasını vurdu.
Olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
Hayatını kaybetti
Yaralanan Gökhan Durak hayatını kaybederken A.D. ise olay yerinden kaçtı.
Yeğenin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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