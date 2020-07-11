Konya'da 155 suç kaydı bulunan zanlı tutuklandı

Girdiği iş yerlerindeki soyunma odalarından yaklaşık 5 bin TL para çalan ve daha önce poliste 153 kaydı bulunan zanlı, 2 dosyadan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kent merkezindeki iki iş yerinde meydana gelen para hırsızlığı olayları ile ilgili çalışma başlattı.

İş yerlerinin güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis, yaklaşık 5 bin TL parayı çalan şüphelinin daha önce de aynı suçtan hakkında işlem yapılan 26 yaşındaki Abdullah Kara olduğunu tespit etti.

Kara'nın merkez Meram ilçesindeki adresine giden polis, şüpheliyi gözaltına aldı.

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Üzerinde, hırsızlık olayında giydiği kıyafetleri bulunan Kara, suçunu itiraf etti. Daha önce muavinlik yaptığını ve paraya ihtiyacı olduğu için hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiğini belirten Kara'nın iş yerlerinde özellikle işçilerin soyunma odalarından hırsızlık yaptığı, farklı suçlardan 153 suç kaydının bulunduğu öğrenildi.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Abdullah Kara, 2 farklı dosyadan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.