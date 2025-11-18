Konya'da 16 yaşındaki çocuk tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdü

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Konya'nın Meram ilçesi Yenişehir Mahallesi'nde Ahmet Gökçe ile 16 yaşındaki oğlu S.G., henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonucu S.G., mutfaktan aldığı bıçakla babasını göğsünden bıçakladı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE CAN VERDİ

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı baba, Meram Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayda ağır yaralanan 40 yaşındaki Gökçe, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

S.G., polis ekiplerince gözaltına alınırken olayla ilgili tahkikat başlatıldı.