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- Konya'da 16 yaşındaki çocuk, tartıştığı kişiyi bıçaklayarak öldürdü
Konya'da 16 yaşındaki çocuk, tartıştığı kişiyi bıçaklayarak öldürdü
Evlerinin önünde tartıştığı 21 yaşındaki genci boynundan bıçaklayarak öldüren 16 yaşındaki katil zanlısı, gözaltına alındı.
- DHA
- 05.11.2020 - 10:46
- Güncelleme : 05.11.2020 - 10:51
Konya’nın Emirgazi ilçesi Yeni Mahalle 87754 Sokak'ta 16 yaşındaki Ö.B., evlerinin önünde henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı 21 yaşındaki Vehbi Oğul'u boynundan bıçakladı.
EVİN ÖNÜNDE CAN VERDİ
Kanlar içinde yere yığılan Oğul, ihbar üzerine gelen sağlık görevlilerinin müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.
GÖZALTINA ALINDI
Ö.B. ise polis tarafından gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.