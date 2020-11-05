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    Konya'da 16 yaşındaki çocuk, tartıştığı kişiyi bıçaklayarak öldürdü

    Evlerinin önünde tartıştığı 21 yaşındaki genci boynundan bıçaklayarak öldüren 16 yaşındaki katil zanlısı, gözaltına alındı.
    • DHA
    • 05.11.2020 - 10:46
    • Güncelleme : 05.11.2020 - 10:51
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    Konya'da 16 yaşındaki çocuk, tartıştığı kişiyi bıçaklayarak öldürdü

    Konya’nın Emirgazi ilçesi Yeni Mahalle 87754 Sokak'ta 16 yaşındaki Ö.B., evlerinin önünde henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı 21 yaşındaki Vehbi Oğul'u boynundan bıçakladı.

    EVİN ÖNÜNDE CAN VERDİ

    Kanlar içinde yere yığılan Oğul, ihbar üzerine gelen sağlık görevlilerinin müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

    GÖZALTINA ALINDI

    Ö.B. ise polis tarafından gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

    Konya da 16 yaşındaki çocuk, tartıştığı kişiyi bıçaklayarak öldürdü #1

    Konya da 16 yaşındaki çocuk, tartıştığı kişiyi bıçaklayarak öldürdü #2

    Konya da 16 yaşındaki çocuk, tartıştığı kişiyi bıçaklayarak öldürdü #3

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