Konya'da 16 yaşındaki genci öldüren katilin rahatlığı Melikgazi ilçesinde 16 yaşındaki genci pompalı tüfekle vurarak öldüren katil zanlısı adliyeye sevk edilirken, zanlının rahat tavırları ise "Pes" dedirtti.

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İHA

Konya'nın Melikgazi ilçesine bağlı Gesi Cumhuriyet Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi üzerinde bulunan parkta korkunç bir cinayet meydana geldi.

Kamelyada oturan 16 yaşındaki Ş.S.'ye, 20 yaşındaki S.A. tarafından pompalı tüfekle ateş açıldı.

Ş.S. ensesine isabet eden saçmalar sonucu ağır yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yapılan ilk müdahalede talihsiz gencin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Olay yerinde geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri de inceleme yaptı. Ş.S.'nin cansız bedeni de yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Gözaltına alındı

Olay yerine gelen Ş.S.'nin yakınları, sinir krizi geçirdi. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından kaçan şüpheli katil zanlısı S.A. ile birlikte H.K.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

"Kendi aramızdaki muhabbet"

Emniyetteki işlemleri tamamlanan S.A. ile H.K., sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. S.A., burada cinayeti neden işlediği sorusuna rahat tavırlarla "Kendi aramızdaki muhabbet.'" şeklinde cevap verdi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)