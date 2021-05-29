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    Konya'da 17 yaşındaki genci dövüp, parasını çaldılar

    Konya'da 17 yaşındaki Tolga Gönen'i döven ve cebindeki parayı çalan Afganistan uyruklu 2 kişi, polis ekipleri tarafından yakalandı.
    • DHA
    • 29.05.2021 - 12:56
    • Güncelleme : 29.05.2021 - 12:58
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    Konya'da 17 yaşındaki genci dövüp, parasını çaldılar

    Konya'nın Meram ilçesinde yaşayan Tolga Gönen, Çaybaşı Mahallesi'nde bulunan Mesnevi Parkı'na gitti. Parkta arkdaşlarıyla oturan Gönen'in yanına 2 kişi geldi.

    ÖNCE DÖVDÜLER SONRA SOYDULAR

    Bu kişiler, Gönen'i dövdükten sonra cebindeki bin TL’yi çalıp parktan ayrıldı.

    Gönen’in şikayeti üzerine harekete geçen Meram Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin Afganistan uyruklu 15 yaşındaki R.S. ve T.B. olduğunu tespit etti.

    Şüpheliler polis tarafından yakalanıp gözaltına alındı.

    Konya da 17 yaşındaki genci dövüp, parasını çaldılar #1

    "OYUN OLSUN DİYE.."

    Şüpheliler, emniyetteki ifadelerinde Tolga Gönen'i dövdüklerini ancak parasını almadıklarını ileri sürerek “Oyun olsun diye böyle bir şey yaptık” dedi.

    Çocuk Şube Müdürlüğü’ne teslim edilen şüphelilerin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecekleri belirtildi.

    Konya da 17 yaşındaki genci dövüp, parasını çaldılar #2

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