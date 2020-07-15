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    Konya'da 18 yaşındaki genç kazara öldü

    Temizlediği ruhsatsız av tüfeğinin kazara ateş alması sonucu başından vurulan genç, hayatını kaybetti.
    • DHA
    • 15.07.2020 - 12:33
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    Konya'da 18 yaşındaki genç kazara öldü

    Konya'nın Bozkır ilçesine bağlı Boyalı Mahallesi'nde 18 yaşındaki Muhammet Altunay, evlerinin oturma odasında kendisine ait ruhsatsız otomatik av tüfeğini temizlemeye başladı.

    Bu sırada silahın kazara ateş alması sonucu Altunay, başından vuruldu.

    EVİNDE CAN VERDİ

    Ailesinin ihbarıyla eve gelen sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde, Altunay'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

    OTOPSİ YAPILACAK

    Muhammet Altunay'ın cansız bedeni, olay yeri incelemelerinin ardından otopsi için Bozkır Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Konya'da 18 yaşındaki genç kazara öldü #1

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