Konya'da 2 aylık bebek boğularak hayatını kaybetti

Boğazına kusmuğu kaçtığı öne sürülen bebek, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Konya'nın Beyşehir ilçesine bağlı Hacıarmağan Mahallesi'nde, odasında uyutulan iki aylık bebek F.K.'nin yanına gelen ailesi, nefes almadığını fark etti.

Bebek, ailesi tarafından hemen Beyşehir Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

HAYATINI KAYBETTİ

Acil servise alınan bebeğin kalbinin durduğu anlaşılırken, sağlık ekipleri tarafından yaklaşık bir saat süren kalp masajı yapıldı. Ancak çabalar yetersiz kaldı.

KUSMUĞUYLA BOĞULDU

F.K.'nin boğazına kaçan kusmuk yüzünden soluksuz kaldığı, boğularak öldüğü belirtildi. Kesin ölüm nedeninin ise yapılacak otopsinin ardından belli olacağı öğrenildi.