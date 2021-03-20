Konya'da bisikletli 2 çocuk, ellerindeki sert cisimle 25 arabayı çizerken araç sahipleri polise şikayette bulundu.

Merkez Karatay ilçesi Kalenderhane Mahallesi Kahraman Caddesi’nde bisikletiyle gelen 2 çocuk, 25 arabayı ellerindeki sert bir cisimle çizdi.

GÜVENLİK KAMERALARINCA GÖRÜNTÜLENDİLER

Durumu fark eden araç sahipleri, kamera görüntülerini incelediğinde 2 çocuğun gelerek otomobillerini çizdiğini fark etti. Araç sahipleri polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

Görüntülerde, bisikletiyle kamera açısına giren 2 çocuğun otomobilleri çizerek gelmesi ve uzaklaşması yer alıyor.

Konya’da 2 çocuk 25 arabaya zarar verdi-Video