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    Konya’da 2 çocuk 25 arabaya zarar verdi

    Konya'da bisikletli 2 çocuk, ellerindeki sert cisimle 25 arabayı çizerken araç sahipleri polise şikayette bulundu.
    • İHA
    • 20.03.2021 - 23:32
    • Güncelleme : 20.03.2021 - 23:37
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    Konya’da 2 çocuk 25 arabaya zarar verdi

    Merkez Karatay ilçesi Kalenderhane Mahallesi Kahraman Caddesi’nde bisikletiyle gelen 2 çocuk, 25 arabayı ellerindeki sert bir cisimle çizdi.

    GÜVENLİK KAMERALARINCA GÖRÜNTÜLENDİLER

    Durumu fark eden araç sahipleri, kamera görüntülerini incelediğinde 2 çocuğun gelerek otomobillerini çizdiğini fark etti. Araç sahipleri polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

    Görüntülerde, bisikletiyle kamera açısına giren 2 çocuğun otomobilleri çizerek gelmesi ve uzaklaşması yer alıyor.

    Konya’da 2 çocuk 25 arabaya zarar verdi-Video

    Konya’da 2 çocuk 25 arabaya zarar verdi #1

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