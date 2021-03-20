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- Konya’da 2 çocuk 25 arabaya zarar verdi
Konya’da 2 çocuk 25 arabaya zarar verdi
Konya'da bisikletli 2 çocuk, ellerindeki sert cisimle 25 arabayı çizerken araç sahipleri polise şikayette bulundu.
- İHA
- 20.03.2021 - 23:32
- Güncelleme : 20.03.2021 - 23:37
Merkez Karatay ilçesi Kalenderhane Mahallesi Kahraman Caddesi’nde bisikletiyle gelen 2 çocuk, 25 arabayı ellerindeki sert bir cisimle çizdi.
GÜVENLİK KAMERALARINCA GÖRÜNTÜLENDİLER
Durumu fark eden araç sahipleri, kamera görüntülerini incelediğinde 2 çocuğun gelerek otomobillerini çizdiğini fark etti. Araç sahipleri polis merkezine giderek şikayetçi oldu.
Görüntülerde, bisikletiyle kamera açısına giren 2 çocuğun otomobilleri çizerek gelmesi ve uzaklaşması yer alıyor.
Konya’da 2 çocuk 25 arabaya zarar verdi-Video