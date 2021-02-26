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    Konya'da 2 kişi sokak köpeğini vurup çöpe attı

    Sarayönü ilçesinde araçla sokak köpeğini kovalayan 2 kişi, köpeği vurduktan sonra sürükleyerek çöpe attı.
    • İHA
    • 26.02.2021 - 00:18
    • Güncelleme : 26.02.2021 - 00:28
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    Konya'da 2 kişi sokak köpeğini vurup çöpe attı

    Konya’nın Sarayönü ilçesinde, plakası alınamayan seyir halindeki otomobil kovaladığı sokak köpeğinin arkasından gittikten sonra köpeğin yanına yaklaştı.

    Bu sırada araçta bulunan kimliği belirlenemeyen bir kişi, elindeki silahla köpeğe ateş etti.

    KUYRUĞINDAN TUTUP SÜRÜKLEDİLER

    Yaralanan köpek kaçtığı istikametten gire dönerek yol ortasına yığılıp kaldı. Can çekişen köpeğin yanına tekrar gelen 2 kişi, tekme attıkları köpeği kuyruğundan tutup yerde sürükledikten sonra ayaklarından tutup çöpe attı.

    Köpeği ölüme terk eden şahıslar ardından araçlarına binerek gözden kayboldu. Otomobilin köpeğin peşinden gittiği ve araç içerisinden köpeğin vurulma anı ardından da çöpe atılması bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

    İlçede son bir hafta içerisinde onlarca sokak hayvanının bu şekilde katledildiğini iddia ediliyor.

    Konya'da 2 kişi sokak köpeğini vurup çöpe attı VİDEO

    Konya da 2 kişi sokak köpeğini vurup çöpe attı #1

    Konya da 2 kişi sokak köpeğini vurup çöpe attı #2

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