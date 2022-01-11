Konya'da 2 kişiyi öldüren katil zanlısına iyi hal indirimi

“Selamlaşma” tartışmasında 2 kişiyi öldürüp, 1 kişiyi de yaralayan zanlının suçu tahrik altında işlediğine kanaat getiren mahkeme, cezada indirime gitti.

11 Eylül 2020'de Konya’nın Seydişehir ilçesi İncesu Mahallesi'ndeki kahvede oturan Necati Harmancı (45) , Ayhan Yalçınkaya (45) ve Hacı Ahmet Öksüz’ün (41) yanına gelen Mevlüt Çağşak’a (56), selamlarını almadığı iddiasıyla tabancayla ateş açtı.

Saat 23.00 sıralarında meydana gelen saldırıda Hacı Ahmet Öksüz, Ayhan Yalçınkaya ve Necati Harmancı vücutlarına isabet eden kurşunlarla yaralandı.

2’Sİ HAYATINI KAYBETTİ, BİRİ 5 KURŞUN YEDİ

Adrese çağrılan sağlık ekipleri tarafından Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hacı Ahmet Öksüz ve Ayhan Yalçınkaya, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Olaydan yaralı kurtulan Necati Harmancı ise vücudunda 5 kurşunla yaşamını sürdürüyor.

SAVCI AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTEDİ

Çifte cinayet sonrası zanlı yakalanarak, gözaltına alındı.

Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen Mevlüt Çağşak, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çağşak’ın yargılandığı dava karara bağlandı.

Seydişehir Ağır Ceza Mahkemesi'nde karar duruşmasına çıkan Mevlüt Çağşak’a geçen yıl kasım ayında Cumhuriyet Savcısı, mütalaasında, 2 kişiyi 'tasarlayarak kasten öldürmek'ten 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis, 1 kişiyi de 'tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs' suçlarından 20 yıla kadar hapis cezası talep etti.

MAHKEME İYİ HAL İNDİRİMİ UYGULADI, CEZA 12,5 YIL OLDU

Mahkeme heyeti, Çağşak'a, Ayhan Yalçınkaya ve Hacı Ahmet Öksüz'ü 'kasten öldürme' suçundan önce ayrı ayrı müebbet hapis cezası verdi.

Çağşak'ın suçu tahrik altında işlediğine kanaat getiren heyet, cezayı 18’er yıla, ardından da iyi hal indirimi uygulayarak 15’er yıla indirdi.

Çağsak, Necati Harmancı'yı 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan önce müebbet hapis, ardından suçun teşebbüs aşamasında kalmasından dolayı cezayı 15 yıla indirdi.

İyi hal indirimiyle ceza 12,5 yıl oldu.

“VÜCUDUMDA 5 KURŞUNLA YAŞIYORUM”

Vücudundaki 5 kurşunla yaşayan Necati Harmancı, karara tepki gösterip, “Yüce adaletin verdiği karar bizi üzdü. İnsan canı bu kadar önemsiz olmamalı. Katil daha önce aracıyla önümüzü kesiyordu, el hareketleri yapıyordu. Bunu uzun zamandır tasarladığını düşünüyorum. Olaydan sonra vücudumda 5 kurşun kaldı. İsabet eden kurşunlardan biri bacağımın kısalmasına neden oldu. Eski gücüm yerinde değil, psikolojik ilaçlar kullanıyorum. Kimsenin suçu ve günahı yokken bu olayı yaşadık. Adaletin gerekeni yapmasını istiyoruz. Bizim beklediğimiz ceza bu değildi. Karara itiraz ettik, umarım adalet gerekeni yapar.” dedi.

“İNSAN HAYATI BU KADAR UCUZ OLMAMALI”

Ölen Hacı Ahmet Öksüz babası Duran Öksüz, “Tavuk öldürene bundan fazla ceza veriliyor. 3 kişiyi vurdu, biri benim oğlumdu. 3 çocuğu öksüz kaldı. İnsan hayatı bu kadar ucuz olmamalı. Verilen cezaya da itiraz ettik. Biz bu katilin ömür boyu hapisle yargılanmasını istiyoruz.” diye konuştu.

'KEKLİĞİMİ AVLAYAN KATİLE İNDİRİM VERDİLER'

Eşinin katiline verilen cezaya tepki gösteren Ayşe Yalçınkaya, şunları söyledi:

“Son mahkemeden sonra kolumuz, kanadımız kırıldı. Bir insanın hayatı 15 sene olur mu? Gel sen kravatı tak, takım elbise giy, 'özür dilerim' de indirim al. Kocamla beraber 2 arkadaşını katletti. Bunun cezası bu olmamalı. Bu ceza bizi tatmin etmedi. Adalet istiyorum, adalet. Olaydan sonra benim evimden her gün cenaze çıkıyor. Eşimle bütün heveslerimiz kursağımızda kaldı. Eşimi ensesinden 3 kurşunla vurdu, bu nasıl iyi hal? Bir insana 3-4 kere ateş edilir mi? Ben onun ağırlaştırılmış müebbet almasını istiyorum. Ben eşimi çocuğum gibi severdim. Yeri geldi, eline ekmek sıkar verirdim. Ben ona hem ana oldum hem baba oldum. Canımdı, ciğerimdi. Birbirimize ismimizle hitap etmezdik. Ben ona 'kekliğim' derdim, o bana 'bir tanem' derdi. Kekliğimdi ama kekliğimi avladı katil. En ağır cezayı almasını istiyorum. Ben bu cezadan memnun değilim. Bu katil yarın çıkar, karşımızda gezer.”