Konya'da 2 otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı Kulu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada sürücülerden 23 yaşındaki Devran Kavaklı öldü, 33 yaşındaki Fatih Gül yaralandı.

DHA

Konya'nın Kulu ilçesine bağlı Ankara Caddesi'nde Devran Kavaklı yönetimindeki 42 M 0892 plakalı otomobil, aynı yönde seyir halinde olan Fatih Gül yönetimindeki 06 MGP 09 plakalı otomobille çarpıştı.

İki otomobilde çarpışmanın şiddetiyle bariyerleri aşıp takla attı.

Kavaklı'nın kullandığı otomobil, ters dönüp, ikiye bölündü.

Evin bahçesine uçtu

Gül'ün otomobili de yolun kenarındaki müstakil bir evin bahçesine uçtu.

Kazada, sürücüler Kavaklı ve Gül yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerini kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Yaralılar, ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan hurdaya dönen aracın sürücüsü Kavaklı, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Gül'ün tedavisinin ise devam ettiği belirtildi.

Soruşturma sürüyor

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.