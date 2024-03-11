Konya'da 2 otomobil çarpıştı: 1 ölü 6 yaralı Konya'da 2 otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

İHA

Tuzlukçu-Akşehir ilçesi arasındaki D-695 kara yolunun Adsız-Söğütlü Mahallesi kavşağında, Ömer Turan (56) idaresindeki 06 DVD 32 plakalı otomobil, F.A. idaresindeki 34 CDA 799 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle otomobiller savrularak hurdaya döndü.

Kaza ihbarı üzerine olay yerine jandarma, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

7 kişi yaralandı

Kazada araç sürücülerinden Ömer Turan ve araçtaki Z.K.T. (51), E.T. (14) ve K.T. (12) ile diğer sürücü F.A. ve araçta bulunan isimleri alınamayan 2 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından Akşehir Devlet Hastanes'ine kaldırıldı.

Ağır yaralı sürücü kurtarılamadı

Kazada ağır yaralanan otomobil sürücülerinden Ömer Turan, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)