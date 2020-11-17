Konya'da 2 yaşındaki çocuğun ölümüne neden olan sürücüye 5 yıl ceza

Alkollü olarak kazaya karıştığı için ehliyetine el konulduktan sonra yine alkollü direksiyona geçerek kırmızı ışıkta çarptığı otomobildeki 2 yaşındaki çocuğun ölümüne sebep olan sürücü, 5 yıl yatacak.

4 Eylül'de Konya’nın İstanbul Caddesi Cumhuriyet Polis Merkezi Kavşağı’nda Samet Kurt, eşi Teslime ve 2 yaşındaki kızı Aybüke'nin içerisinde bulunduğu otomobille seyir halindeyken kırmızı ışıkta durdu.

Arkadan gelen 50 yaşındaki Emel Gümüş’ün kullandığı otomobil, Kurt'un aracına çarptı.

12 GÜN DAYANABİLDİ

Kaza sonrasında Samet Kurt, eşi Teslime Kurt ve bebek koltuğundaki 2 yaşındaki Aybüke Kurt yaralandı.

Beyin kanaması geçiren Aybüke, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Aybüke Kurt, 12 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti.

DAHA ÖNCE DE ALKOLLÜYKEN KAZA YAPTI

Gözaltına alınan sürücü Emel Gümüş’ün, ehliyetsiz ve 1.20 promil alkollü olduğu belirlendi.

Sürücünün, kazadan bir hafta önce de alkollüyken trafik kazasına karıştığı için ehliyetine 6 ay süreyle el konulduğu ortaya çıktı.

İfadesinde suçsuz olduğunu belirten Emel Gümüş, “Alkollü ve ehliyetsiz araç kullanmanın suç olduğunu biliyorum. İşlerimi takip edebilmek için mecburen araç kullanıyorum." diye kendisini savundu.

Mahkemeye sevk edilen Emel Gümüş, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

15 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Sürücünün serbest kalmasına tepki gösteren Aybüke’nin ailesinin ve Cumhuriyet Başsavcılığı’nın itirazı üzerine Emel Gümüş, gözaltına alındı.

Gümüş, sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan tutuklandı.

Emel Gümüş hakkında, 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İLK CELSEDE KARAR ÇIKTI

Sürücü Emel Gümüş, Konya 9’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde ilk kez hakim karşısına çıktı.

Gümüş savunmasında, “Suç tarihindeki önceki akşam arkadaşlarımla buluştum. Alkol aldık. Yatıp uyudum. Sabah uyandım. Araba kiralama firmasından kiraladığım bir araçla işe gitmek üzere yola çıktım. Kaza yerine geldiğimde araçların durduğunu gördüm. Görür görmez ben de frene bastım. Ancak duramayınca kaza oldu. Kullandığım araç, kiralık bir araçtı. Araç kiralama firması GPS cihazı takmış. O cihazın verilerine göre hızım 90-95 kilometre civarındaymış. Kaza sırasında alkolün etkisinde değildim. Bu kazadan birkaç gün önce alkollü, tek taraflı bir kaza yapmıştım. Bu nedenle ehliyetim alınmıştı. Kaza yaptığım gün ehliyetim yoktu.” dedi.

5 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Mahkeme heyeti, tarafların savunmalarının ardından kararını verdi.

Heyet, Emel Gümüş’ü ‘bilinçli taksirle bir kişinin ölümüne ve birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma’ suçundan 4 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Olayın bilinçli taksirle meydana geldiği belirtilip, Gümüş’ün cezası yarı oranında artırarak 6 yıla çıkarıldı.

‘İyi hal’ indirimi de uygulanan Gümüş’ün, cezası 5 yıla indirilerek tutukluluk halinin devamına karar verildi.

“BİZ YANDIK, KAVRULDUK”

Mahkeme çıkışı verilen cezadan memnun olmadıklarını açıklayan baba Samet Kurt, “Çok az bir ceza verildi. Bu ceza, bizim acımızı soğutmadı. Adalete güveniyoruz ama bu karara da saygı duymuyoruz. Acımız büyük. Suç makinesi gibi bir kadın, benim evladımı bizden alıp gitti. Benim evladımı geri verebilir mi? Benim Aybüke’m geri gelebilir mi? Karara itirazımızı yapacağız. Biz yandık, kavrulduk.” dedi.

Anne Teslime Kurt ise, “Benim yavrum daha 2 yaşındaydı. Kızımın ölümüne sebep olan kadının aldığı ceza 5 yıl. Bunun da ne kadarını yatacağı belli değil. Ben bu cezayı kabul etmiyorum. Pişmanım bile demedi. Alkollü bir şekilde arabaya bindiysen, sen bile bile birini öldürmeye teşebbüs ettin.” diye konuştu.