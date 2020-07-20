Konya'da 200 küçükbaş hırsızı iki şüpheli yakalandı

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri, kendisini görüntüleyen basın mensuplarına gülerek, “Çek, çek, iyi çek” dedi.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne bağlı İnfaz ve Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Büyükkayacık Mahallesi ve Şatır köyündeki iki farklı adresten 200 küçükbaş hayvanın çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Polis yaptığı araştırmada, şüphelilerin daha önce de poliste suç kaydı bulunan Mustafa A. (36) ve Recep Y. (37) olduğunu tespit etti.

200 KOYUNDAN SADECE 48 TANESİ KALDI

Düzenlenen operasyonla şüpheliler, yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin sakladıkları 48 küçükbaş hayvan ise bulunarak sahiplerine teslim edilirken, diğer koyunların satıldığı öğrenildi.

BASIN MENSUPLARINA GÜLEREK, ‘ÇEK ÇEK’ DEDİ

Polis merkezindeki işlemlerinin ardından 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Farklı suçlardan 20 yıl kesinleşmiş hapis cezasının olduğu belirlenen Mustafa A., sağlık kontrolü için hastaneye götürülürken, kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına, gülerek “Çek çek, iyi çek.” dedi.