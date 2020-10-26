Konya'da 21 yaşındaki damat kayınpederini öldürdü

Şiddet gördüğü için ailesinin yanına yerleşen eşini evine geri götürmek isteyen damat, çıkan tartışmada kayınpederini tabancayla vurarak, öldürdü.

'Uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan bir süre önce cezaevinden tahliye olan 21 yaşındaki Mehmet D.'nin, 3 yıldır dini nikahla yaşayıp, 5 ay önce resmi nikah kıydığı eşi Didar D., şiddet gördüğü için evini terk edip, Konya’nın Karatay ilçesi Fetih Mahallesi Büyükkale Sokak'ta oturan ailesinin yanına yerleşti.

Mehmet D. ise dün sabah eşini eve geri götürmek için kayınpederi Barış Mıngır'ın (40) evine geldi.

Mıngır, kızının geri dönmesine izin vermedi. Bunun üzerine çıkan tartışmada Mehmet D., tabancayla rastgele ateş edip, evden ayrıldı.

BU KEZ ANNESİ VE KARDEŞİYLE GELDİ

İlerleyen saatlerde telefonla aradığı kayınpederi ile tartışan Mehmet D., akşam saatlerinde yanına annesi İsmidal D. (40) ve erkek kardeşi H.D.'yi (13) de alıp, 42 ACT 35 plakalı hafif ticari aracıyla yeniden kayınpederinin evine geldi.

İddiaya göre Mehmet D. ve Barış Mıngır birbirlerine tabancayla ateş açtı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

8 mermi isabet eden Barış Mıngır, çağrılan ambulansla kaldırıldığı Konya Şehir Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Polis olaydan sonra kaçan Mehmet D. ile anne İsmidal D. ve kardeş H.D.'yi yakalayıp, gözaltına aldı. Soruşturma sürüyor.

DÜN POLİSE GİDİP, KORUMA KARARI ALDIRDI

Didar D.'nin, dün sabah eşi hakkında şiddet iddiasıyla polise şikayette bulunup, 1 ay süreyle koruma kararı aldırdığı ortaya çıktı.