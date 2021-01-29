Girdikleri marketin deposuna saklanıp, çalışanları biber gazıyla etkisiz hale getirdikten sonra 25 bin lira çalan 2 şüpheli yakalandı. 1 hırsız, yakalanacağını bildiğini söyledi.

Geçtiğimiz Salı günü Konya'da gece saatlerinde, 6 ay önce çalıştığı marketten ayrılarak başka bir işe girdiği öğrenilen Ahmet Recep A. (22) ve arkadaşı Abdullah A. (22), gündüz saatlerinde markete gelerek eski iş arkadaşlarını ziyaret etti.

Ziyaretin ardından marketin arkasındaki depo kısmına girerek saklanan 2 şüpheli, market kapatıldıktan sonra sayım ve temizlik yapan çalışanları biber gazıyla etkisiz hale getirdi.

Soygun sırasında tanınmamak için konuşmayan Ahmet Recep A. ve arkadaşı Abdullah A., bilgisayar kasası ve kayıt cihazını ve kasada bulunan yaklaşık 25 bin lirayı aldıktan sonra olay yerinden uzaklaştı.

ŞÜPHELİLER TESPİT EDİLDİ

Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği dedektifleri, çalışanların ifadesi ve karşı apartmanın güvenlik kamerasından yola çıkarak, Ahmet Recep A. ve Abdullah A.’nın gündüz saatlerinde ziyarete geldiğini belirledi.

KİRALIK ARAÇTAN, KASANIN TOZ İZİ ÇIKTI

Şüpheler üzerine çalışmalarını 2 kişi üzerinde yoğunlaştıran Gasp Büro Amirliği dedektifleri, Ahmet Recep A. ve Abdullah A.’nın olay günü sabah saatlerinde araç kiraladığını belirledi. Ekipler, araçta yaptığı incelemede, bilgisayar kasası ve harddiskin koltukta toz izi bıraktığını belirledi. Yapılan incelemelerin ardından Ahmet Recep A. ve Abdullah A. yakalanarak gözaltına alındı.

Konya'da 25 bin lira çalan hırsız: Yakalanacağımı biliyordum VİDEO











"NİYE YAPTIĞIMI BİLMİYORUM, CANIM İSTEDİ"

Gözaltına alınan şüphelilerden Ahmet Recep A.’nın emniyetteki ifadesinde, “Çaldığımız paranın 19 bin lirasına Şahin marka araba aldım. Niye yaptığımı bilmiyorum, canım istedi. Olaydan önce marketlerden yapılan hırsızlık haberlerini inceledim. Hırsızların kısa sürede yakalandığını da gördüm. Ben de yakalanacağımı biliyordum ama ne zaman acaba diye bekliyordum, pişmanız.” dediği öğrenildi.





ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Öte yandan, Abdullah A.’nın ifadesinde ise soygunda bütün parayı Ahmet Recep A.’nın aldığını, soyguna kendisini çağırdığı için gittiğini söylediği öne sürüldü.

Şüpheli Ahmet Recep A. ve Abdullah A., emniyetteki işlemleri ve sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.