Konya'da 2,5 milyon liralık kurbanlık vurgunu: Çete çökertildi

Kurbanlık satıcılarının önce güvenini kazanan sonra da 2,5 milyon lira dolandıran Doğan P., kardeşi Serkan P. ve bunlara müşteri bularak aracılık yapan Murat T., gözaltına alındı.

Kurban Bayramı'a sayılı günler kala dolandırıcılara bir darbe indirildi.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, geçtiğimiz Mart ayında dolandırıldığını belirten 3 hayvan satıcısının müracaatı üzerine çalışma başlattı.

Özel bir ekip kurarak çalışmlarına devam eden polisler, 11 kişinin mağdur edildiğini tespit edip dolandırılan kişilere ulaştı.

Çete satılıların önce güvenini kazandı

Ekipler, çetedeki şahısların il tarım ve belediyede tanıdıklarının olduğunu söyleyip satıcıları telefonla görüştürüp güvenlerini kazandıklarını belirledi.

Şüpheliler köylerden hayvan aldı

Ayrıca şüphelilerin ilçelerdeki köy ve yaylalara gidip hayvanları aldığı da tespit edildi.





3 şahıs gözaltına alındı

3 aylık çalışma sonucu harekete geçen ekipler, Doğan P., kardeşi Serkan P. ve bunlara müşteri bularak aracılık yapan Murat T.’yi gözaltına alındı





2 milyon 500 bin TL vurgun yaptılar



Şüphelilere ait çiftlikte yapılan aramada, 1 adet imzalı boş senet, 1 adet ajanda, 4 adet şarjör ile 48 küçükbaş ve 72 büyükbaş havyan ele geçirilirken çetenin satıcıları 2 milyon 500 bin TL dolandırdırğı öğrenildi.





Çete üyeleri adliyeye sev edildi

İHA'nın haberine göre; emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi.