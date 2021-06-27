Tonlarca motorin dolu tankerin kaza sonucu yola devrilmesiyle karayolu adeta göle dönerken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Konya’nın Kulu ilçesinde Ankara yönüne seyir halinde olan A.T. (56) idaresindeki motorin dolu tır tankerinin, bir akaryakıt istasyonu yakınında lastiği patladı.

Bu nedenle direksiyon hakimiyetinin kaybederek refüje çıkan tanker, aydınlatma direğini devirip karayoluna devrildi.

Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

MOTORİN YOLA DÖKÜLDÜ

Kazada araç sürücüsü yaralanırken, kaza anında yırtılma meydana gelen tankerde dolu motorin yola döküldü, yol adeta göle döndü.

KAZA ANI KAMERADA

Kaza anı ise tankerin devrildiği yerin yakınındaki akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde tırın refüje çarpması ve devrilmesi yer alıyor.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Konya'da 27 ton motorin yola döküldü ViDEO

SÜRÜCÜ YARALANDI

Yaralı sürücü ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Devrilen tankerin yolun tamamını kapatması nedeniyle ulaşım çevre sokaklardan kontrollü olarak sağlandı.

KALDIRIM TAŞLARI FIRLADI

Tırın refüje çarpması anında karşı şeride fırlayan kilitli parke taşları da karşı yöndeki ulaşımı durdurdu.

Karşı şeritteki ulaşım polis ekipleri ve çevreden görenler tarafından taşlar alınarak kısmen açılırken, Karayolları ekibi tarafından yoldaki taşlar temizlendi.