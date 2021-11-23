Konya’da 3 araç kundaklandı

Gece saatlerinde çeşitli araçlar ardı ardına ateşe verildi. Yangınlara ilk müdahaleyi mahalleli yaparken, şüphelilerin bulunması için inceleme başlatıldı.

Konya'da yol kenarında park halindeki araçlar alevlere teslim oldu.

Beyşehir ilçe merkezinde ilk araç yangını, Hamidiye Mahallesi Muammer Taşkoy Caddesi üzerinde çıktı.

Yol kenarında park halinde olan bir balık fabrikasına ait soğutma sistemli kapalı kasa kamyonun, kabini yandı. Yangın ihbarı üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi.

KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Alevler, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Aracın kabini ve soğutma sistemi tamamen yanarak kullanılamayacak hale geldi. İtfaiye ekipleri, yangının elektrik aksamından çıkma ihtimali üzerinde duruyor.

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ARAÇLAR PEŞ PEŞE KUNDAKLANDI

Öte yandan, gece saat 03.20 sıralarında ise Bahçelievler Mahallesi’nden peş peşe gelen araç yangını ihbarları üzerine adreslere itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Aynı saatlerde birbirine yakın sokaklar olan 40062 Sokak’ta Abdusselam Ali’ye ait yol kenarında park halinde olan otomobil, 40064 Sokak’ta cami önünde park halinde olan Murat Akyurt’a hafif ticari araç ile Günbatımı Caddesi üzerinde yine yol kenarında park halinde bulunan İsmail Akkuş’a ait otomobilde yangın çıktı.

İLK MÜDAHALE MAHALLE SAKİNLERİNDEN

Yangınlara ilk müdahaleyi patlama seslerine uyanarak alevleri fark eden araç sahipleri ile mahalle sakinleri yaptı.

İtfaiye ekipleri araçlardaki yangını söndürdü. Abdusselam Ali’ye ait araç yangın sonucu tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, hafif ticari araç ve diğer otomobilde büyük çaplı maddi hasar oluştu.

KUNDAKLAMANIN ARDINDAN POLİS HAREKETE GEÇTİ

Aynı dakikalarda birbirine yakın sokaklarda yaşanan araç yangınlarının, kundaklanma sonucu çıktığı belirlendi.

Polis ekipleri, şüpheli ya da şüphelileri tespit edebilmek için çalışma başlatırken, kent bilgi sistemi kameraları ve çevredeki iş yeri kameraları incelemeye alındı.