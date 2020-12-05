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- Konya'da 3 arkadaş soba kurbanı oldu
Konya'da 3 arkadaş soba kurbanı oldu
Bağ evinde yakılan sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 3 kişi yaşamını yitirdi.
- DHA
- 05.12.2020 - 11:48
- Güncelleme : 05.12.2020 - 13:19
Konya'nın Halkapınar ilçesine bağlı Büyükdoğan Mahallesi'nde bulunan bağ evine giden Murat Işıklı, arkadaşları Barış İçöz ve Hüseyin Temel ile birlikte ısınmak için kömür sobasını yaktı.
3 arkadaş ilerleyen saatlerde ise alkol alıp yattı.
Barış İçöz'ün babası Şeref İçöz de oğlunun eve dönmemesi üzerine bağ evine gitti.
CANSIZ BEDENLERİYLE KARŞILAŞTI
Oğlu ile 2 arkadaşını hareketsiz halde bulan ve evin dumanla dolu olduğunu fark eden baba İçöz, jandarma ve sağlık görevlilerine haber verdi. Adrese giden sağlık görevlileri 3 arkadaşın sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek, hayatlarını kaybettiğini belirledi.
3 arkadaşın cansız bedeni, otopsi için Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Konya'da 3 arkadaş soba kurbanı oldu VİDEO