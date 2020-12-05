Bağ evinde yakılan sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 3 kişi yaşamını yitirdi.

Konya'nın Halkapınar ilçesine bağlı Büyükdoğan Mahallesi'nde bulunan bağ evine giden Murat Işıklı, arkadaşları Barış İçöz ve Hüseyin Temel ile birlikte ısınmak için kömür sobasını yaktı.

3 arkadaş ilerleyen saatlerde ise alkol alıp yattı.

Barış İçöz'ün babası Şeref İçöz de oğlunun eve dönmemesi üzerine bağ evine gitti.

CANSIZ BEDENLERİYLE KARŞILAŞTI

Oğlu ile 2 arkadaşını hareketsiz halde bulan ve evin dumanla dolu olduğunu fark eden baba İçöz, jandarma ve sağlık görevlilerine haber verdi. Adrese giden sağlık görevlileri 3 arkadaşın sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek, hayatlarını kaybettiğini belirledi.

3 arkadaşın cansız bedeni, otopsi için Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Konya'da 3 arkadaş soba kurbanı oldu VİDEO