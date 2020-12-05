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    Konya'da 3 arkadaş soba kurbanı oldu

    Bağ evinde yakılan sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 3 kişi yaşamını yitirdi.
    • DHA
    • 05.12.2020 - 11:48
    • Güncelleme : 05.12.2020 - 13:19
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    Konya'da 3 arkadaş soba kurbanı oldu

    Konya'nın Halkapınar ilçesine bağlı Büyükdoğan Mahallesi'nde bulunan bağ evine giden Murat Işıklı, arkadaşları Barış İçöz ve Hüseyin Temel ile birlikte ısınmak için kömür sobasını yaktı.

    3 arkadaş ilerleyen saatlerde ise alkol alıp yattı.

    Barış İçöz'ün babası Şeref İçöz de oğlunun eve dönmemesi üzerine bağ evine gitti.

    CANSIZ BEDENLERİYLE KARŞILAŞTI

    Oğlu ile 2 arkadaşını hareketsiz halde bulan ve evin dumanla dolu olduğunu fark eden baba İçöz, jandarma ve sağlık görevlilerine haber verdi. Adrese giden sağlık görevlileri 3 arkadaşın sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek, hayatlarını kaybettiğini belirledi.

    3 arkadaşın cansız bedeni, otopsi için Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

    Konya'da 3 arkadaş soba kurbanı oldu VİDEO

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