Konya'da 3 çocuk, çaldıkları güvenlik kamerasına yansıdı

Selçuklu'da meydana gelen hırsızlık olayında çocuklar, bir iş yerinin güvenlik kamerasını söktü.

Konya'da 3 çocuk, iş yerinin güvenlik kamerasını sökerek çaldı.

Çocuklardan biri gözcülük yaparken, diğer 2 çocuk ise sırayla kamerayı sökmeye çalıştı.

3 Ağustos günü, saat 18.30 sıralarında yaşanan olayda, merkez Selçuklu ilçesi Nişantaşı Mahallesi'ndeki bir iş yerinin duvarında bulunan güvenlik kamerasının yanına gelen 3 çocuk, kapıyı tekmeledikten sonra kamerayı sökmek istedi.

GÜVENLİK KAMERASINI SÖKTÜLER

Çocuklardan biri gözcülük yaparken, diğer 2 çocuk da sırayla kamerayı sökmeye çalıştı.

Boyları kısa olduğu için uzanmakta zorluk çeken 2 çocuk, bir süre sonra kamerayı yerinden söküp aldı.

KAMERAYA BİR ŞEYLER ANLATTI

Bu anlar ise çalınan güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Çocuklardan birinin, çalınan kameraya doğru bakarak, bir şeyler anlatması ise dikkat çekti.

Çocukların, daha sonra başka iş yerine de ayaklarındaki terlikleri attıkları görüldü.