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    Konya'da 3 genç, takla atan otomobilde can verdi

    Karşı şeride geçerek takla adan otomobilin içinde bulunan 3 genç hayatını kaybederken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
    • DHA
    • 22.08.2021 - 09:17
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    Konya'da 3 genç, takla atan otomobilde can verdi

    Saat 04.00 sıralarında Konya;'nın Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi Şafak Caddesi’nde 70 DT224 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle refüjdeki ağaçları kırdı.

    Araç, karşı şeride geçerek takla attı.

    3 GENÇ VEFAT ETTİ

    Otomobildeki Merter Kuyucu (22), Aybike Ece Işık (19), Hazan Yazar (21), olay yerinde hayatını kaybetti.

    1 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

    Ağır yaralanan ve kimliği henüz belirlenemeyen 1 kişi de hastaneye kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.n8

    Konya da 3 genç, takla atan otomobilde can verdi #1

    Konya da 3 genç, takla atan otomobilde can verdi #2

    Konya da 3 genç, takla atan otomobilde can verdi #3

    Konya da 3 genç, takla atan otomobilde can verdi #4

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