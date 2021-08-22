Konya'da 3 genç, takla atan otomobilde can verdi

Karşı şeride geçerek takla adan otomobilin içinde bulunan 3 genç hayatını kaybederken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Saat 04.00 sıralarında Konya;'nın Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi Şafak Caddesi’nde 70 DT224 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle refüjdeki ağaçları kırdı.

Araç, karşı şeride geçerek takla attı.

3 GENÇ VEFAT ETTİ

Otomobildeki Merter Kuyucu (22), Aybike Ece Işık (19), Hazan Yazar (21), olay yerinde hayatını kaybetti.

1 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Ağır yaralanan ve kimliği henüz belirlenemeyen 1 kişi de hastaneye kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.n8













