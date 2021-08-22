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- Konya'da 3 genç, takla atan otomobilde can verdi
Konya'da 3 genç, takla atan otomobilde can verdi
Karşı şeride geçerek takla adan otomobilin içinde bulunan 3 genç hayatını kaybederken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
- DHA
- 22.08.2021 - 09:17
Saat 04.00 sıralarında Konya;'nın Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi Şafak Caddesi’nde 70 DT224 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle refüjdeki ağaçları kırdı.
Araç, karşı şeride geçerek takla attı.
3 GENÇ VEFAT ETTİ
Otomobildeki Merter Kuyucu (22), Aybike Ece Işık (19), Hazan Yazar (21), olay yerinde hayatını kaybetti.
1 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI
Ağır yaralanan ve kimliği henüz belirlenemeyen 1 kişi de hastaneye kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.n8