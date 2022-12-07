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    Konya'da 3 tırın karıştığı feci kazada 2 kişi öldü

    Ereğli ilçesinde 3 TIR'ın karıştığı kazada 2 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi de yaralandı.
    • 07.12.2022 - 18:55
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    Konya'da 3 tırın karıştığı feci kazada 2 kişi öldü

    Konya'da Konya- Ereğli karayolu Hortu mevkisinde İlyas Tufan yönetimindeki tır, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu, İsmail Aylıdere'nin kullandığı tırla çarpıştı.

    DHA'nın haberine göre iki tır da çarpışmasının şiddetiyle şarampole savrulurken, bu sırada Hasan Çetin yönetimindeki tır da Aylıdere'nin kullandığı tırın dorsesine çarptı.

    2 kişi hayatını kaybetti

    Kazada hurdaya dönen araçların sürücüleri İlyas Tufan ve İsmail Aylıdere ile yanında bulunan ve kimliği belirlenemeyen Suriye uyruklu 1 kişi yaralandı.

    Diğer sürücü Hasan Çetin ise kazadan yara almadan kurtuldu. Araç içinde sıkışan İlyas Tufan ve İsmail Aylıdere'nin, yapılan incelemede yaşamını yitirdiği belirlenirken, yaralı ise Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

     


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