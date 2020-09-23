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    Konya'da 31'inci kez intihar girişiminde bulundu, ikna edildi

    Daha önce 30 kez intihara teşebbüs ettiği öğrenilen ve gittiği AVM'de yine intihar girişiminde bulunan Mehmet H., uzun uğraşlar sonucu ikna oldu.
    • DHA
    • 23.09.2020 - 17:51
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    Konya'da 31'inci kez intihar girişiminde bulundu, ikna edildi

    Konya'nın Selçuklu ilçesine bağlı Veysel Karani Caddesi’nde bulunan alışveriş merkezine giden Mehmet H., yüksek bir yere çıkarak intihar edeceğini söyledi.

    Mehmet H.’yi gören güvenlik görevlileri, polise haber verdi.

    HAVA YASTIĞI İLE ÖNLEM ALINDI

    İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, Mehmet H.'nin atlama ihtimaline karşı yere hava yastığı açtı. Polislerin ikna çabalarına yanıt vermeyen Mehmet H., ekonomik ve ailevi sorunlar yaşadığını ileri sürerek aşağıya inmemek için direndi.

    Konya'da 31'inci kez intihar girişiminde bulundu, ikna edildi

    1,5 SAATİN ARDINDAN İKNA OLDU

    Bu sırada çok sayıda kişi ise Mehmet H.'yi görüntülemeye çalıştı. Mehmet H., Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yaklaşık 1,5 saat sonra ikna edilerek bulunduğu yerden indirildi.

    Konya da 31 inci kez intihar girişiminde bulundu, ikna edildi #1

    31'İNCİ İNTİHAR GİRİŞİMİ

    Polis kayıtlarına göre Mehmet H.'nin daha önce de 30 kez intihar girişiminde bulunduğu ve bunun dışında da 18 farklı olayla ilgili suç kaydının olduğu belirtildi. Mehmet H.'nin bu yöntemle yardım topladığı da ortaya çıktı. Mehmet H. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

    Konya da 31 inci kez intihar girişiminde bulundu, ikna edildi #2

    Konya da 31 inci kez intihar girişiminde bulundu, ikna edildi #3

    Konya da 31 inci kez intihar girişiminde bulundu, ikna edildi #4

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