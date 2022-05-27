Konya'da 332 yıl hapisle aranan 100 firari hükümlü yakalandı

Emniyet ekiplerince düzenlenen şafak operasyonlarında haklarında 1 yıldan 31 yıla kadar toplam 332 yıl hapis cezası bulunan şüphelilerden 60'ı, cezaevine gönderildi.

Konya'da haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezaları ile aranan şahıslara yönelik 40 ekip ve 112 polisle eş zamanlı operasyon düzenlendi.

332 yıl hapisle aranan 100 kişi yakalandı

Şafak vakti düzenlenen baskınlarda; 'hırsızlık', 'kasten yaralama', 'öldürme', 'silahla tehdit', 'şantaj', 'yağma', 'dolandırıcılık' dahil birçok suçtan haklarında 1 yıldan 31 yıla kadar kesinleşmiş toplam 332 yıl hapis cezası ile aranan 100 kişi yakalandı.

60 kişi cezaevine gönderildi

Firari hükümlülerden 60’ı cezaevine gönderilirken, 40'ı ise işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.









