1'i kadın 4 hemşire, müdahalenin iyi yapılmadığı gerekçesiyle hasta yakınları tarafından darbedildi. Hemşirelerin darbedilme anlarına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

Konya’da, geçtiğimiz perşembe günü saat 22.00 sıralarında, yüksekten düşen ve ismi açıklanmayan yaralı 1 kişi, sağlık ekipleri tarafından Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hemşireler A.Ş., B.Ö., N.Ö. ve C.A.Y., hastaya müdahale ederken, bir hasta yakını, müdahalenin iyi yapılmadığını öne sürerek tepki gösterdi.

“SİZİN GİBİLER DAYAĞI HAK EDİYOR”

Çıkan tartışmada hasta yakını A.Ş.'ye "Sizin maaşınızı biz ödüyoruz. Senin gibiler dayağı hak ediyor." dedi.

Tartışmaya hastanın diğer 2 yakını da katıldı. Aldıkları tekme ve yumruk darbeleri sonucu vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan hemşirelere mesai arkadaşları müdahale etti.

1 KİŞİ TUTUKLANDI

Saldırganlar, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve dün adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ö.E. tutuklanırken, M.Ş. ve K.Ş. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Konya’da, 4 hemşirenin darbedilme anları kamerada



SALDIRININ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Hemşirelere saldırı anı ise hastanenin güvenlik kameralarına yansıdı. Güvenlik kamerası görüntülerinde, hasta yakınları Ö.E., M.Ş. ve K.Ş.’nin 4 hemşireye saldırdığı anlar yer aldı.