Konya’da 4 kadın hırsız girdikleri evi talan etti

Ev sahipleri evden çıktıktan sonra girdikleri evden 5 bin lira nakit para çalan şüpheliler güvenlik kamerasına yakalandı.

Konya'nın Selçuklu ilçesine bağlı Bosna Hersek Mahallesi'nde ev sahibi Muzaffer Evren, apartman çalışanlarının maaşını vermek üzere bankadan para çekti, ardından yakın mesafede bulunan evine geldi.

Muzaffer Evren, birkaç saat sonra iş görüşmesine gitmek için ailesi ile birlikte evden ayrıldı.

KADIN HIRSIZLAR EVİ SOYUP KAÇTI

Evden çıkmalarının ardından kısa süre sonra 2'şer kişi olarak 4 kadın arka arkaya apartmana girdi. Evin kapısı zorlayarak içeri giren ve yaklaşık 33 dakika boyunca evi talan eden şüpheliler, evden bulduğu 5 bin lira nakit parayı aldıktan sonra çocukların sesini duyunca evden ayrıldı.

KAMERAYA YAKALANDILAR

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen ev sahibi durumu polis ekiplerine bildirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, 4 kadının apartmana girmesi ve çıkması güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.