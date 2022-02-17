Konya'da 5 çocuk annesi, ayrı yaşadığı eşi tarafından öldürüldü

Karatay ilçesinde 1 aydır ayrı yaşadığı eşinin evine giderek tartışma çıkaran şahıs, 5 çocuğunun annesini tabancayla vurarak ölümüne neden oldu.

Konya'nın Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi'nde yaşanan olayda, Serdar Özgün, 1 aydır ayrı yaşadığı, 5 çocuğunun annesi Güler Gül'ün kaldığı eve gitti.

Burada taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Özgün, tabancasını çekip Güler Gül'e ateş etti. Bunun sonucunda ise Gül, kanlar içinde yere yığıldı.

KALDIRILDIĞI HASTANEDE YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Komşularının ihbarı üzerine adrese sevk edilen ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Güler Gül, doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı.

KATİL ZANLISI EVDE YAKALANDI

Olay sonrası kaçan Serdar Özgün, bugün, sabah saatlerinde Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından saklandığı evde yakalandı.

5 ÇOCUK ANNESİ TOPRAĞA VERİLDİ

Daha önceki evliliğinden de 6 çocuğu bulunan Serdar Özgün'ün polise verdiği ilk ifadesinde, Güler Gül'ü kendisini aldattığı için öldürdüğünü söylediği belirtildi.

Güler Gül, bugün Karatay ilçesi Atabey Mezarlığı'nda toprağa verildi..













