- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Konya'da 6 aylık hamile eşini öldürdü
Konya'da 6 aylık hamile eşini öldürdü
Çumra ilçesinde Ali Rıza Y., 6 aylık hamile eşi Sadife Y.'yi yaşanan tartışma sırasında av tüfeğiyle vurdu.
- DHA
- 16.12.2020 - 17:58
Konya'nın Çumra ilçesine bağlı Dineksaray Mahallesi'nde, Ali Rıza Y., 6 aylık hamile eşi Sadife Y. ile henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.
ÇOCUKLARININ GÖZÜ ÖNÜNDE ÖLDÜRDÜ
Tartışma sırasında Ali Rıza Y., eşini, yaşları 9 ile 12 arasında değişen 3 çocuğunun gözü önünde av tüfeğiyle vurdu.
JANDARMAYA KENDİNİ İHBAR ETTİ
Göğsünden vurulan Sadife Y., olay yerinde yaşamını yitirdi. Ali Rıza Y. de jandarmayı arayıp, eşini öldürdüğünü söyledi.
Adrese gelen jandarma ekipleri, Ali Rıza Y.'yi gözaltına aldı. Sadife Y.'nin cansız bedeni ise otopsi için Çumra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.