Konya'da 6 aylık hamile eşini öldürdü

Çumra ilçesinde Ali Rıza Y., 6 aylık hamile eşi Sadife Y.'yi yaşanan tartışma sırasında av tüfeğiyle vurdu.

Konya'nın Çumra ilçesine bağlı Dineksaray Mahallesi'nde, Ali Rıza Y., 6 aylık hamile eşi Sadife Y. ile henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

ÇOCUKLARININ GÖZÜ ÖNÜNDE ÖLDÜRDÜ

Tartışma sırasında Ali Rıza Y., eşini, yaşları 9 ile 12 arasında değişen 3 çocuğunun gözü önünde av tüfeğiyle vurdu.

JANDARMAYA KENDİNİ İHBAR ETTİ

Göğsünden vurulan Sadife Y., olay yerinde yaşamını yitirdi. Ali Rıza Y. de jandarmayı arayıp, eşini öldürdüğünü söyledi.

Adrese gelen jandarma ekipleri, Ali Rıza Y.'yi gözaltına aldı. Sadife Y.'nin cansız bedeni ise otopsi için Çumra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.















