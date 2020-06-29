Konya'da 7 kişinin öldüğü kazada tır şoförü tutuklandı

Tarım işçilerini taşıyan minibüs ile tırın çarpıştığı; 3'ü çocuk, 7 kişinin öldüğü kazada, tır şoförü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konya'nın Yunak ilçesine bağlı Altınözü Mahallesi'nde, aralarında çocuklarında bulunduğu tarım işçilerini taşıyan Ahmet Okal'ın kullandığı 14 M 0891 plakalı minibüs, Ufuk Demirtaş'ın kullandığı kömür yüklü 42 RK 320 plakalı tır ile çarpışmıştı.

7 ÖLÜ, 11 YARALI

Kazada, minibüs şoförü Ahmet Okal, yanındaki Fida Okal, Mehmet Kuş, Mehmet Okal ile çocuklar Medine Okal, Mehmet Okal ve İbrahim Okal (10) hayatını kaybetmişti.

Derya Okal (1), Hülya Okal (37), Halil Okal (11), Emirhan Okal, Adile Okal, Nurcan Okal, Merve Okal (2), Hüseyin Kuş ve tır şoförü Ufuk Demirtaş ile Birsen Demirtaş (22) ve Zümra Demirtaş (1) olmak üzere toplam 11 kişi yaralanmıştı.

MEMLEKETLERİNDE TOPRAĞA VERİLDİLER

Mevsimlik işçi olarak memleketleri Şanlıurfa’dan Konya’nın Akşehir ilçesine gelen ailelerin, buradan da Cihanbeyli ilçesindeki başka bir tarlada çalışmaya gittikleri tespit edildi.

Kazada hayatını kaybeden 7 kişi, Şanlıurfa'da gözyaşları arasında toprağa verildi.

TIR ŞOFÖRÜ TUTUKLANDI

Tır şoförü Ufuk Demirtaş da hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı. Demirtaş, jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Ufuk Demirtaş, çıkarıldığı mahkemece 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebep olma' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.