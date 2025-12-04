Konya'da 7 yaşındaki oğlunun gözü önünde vurularak öldürüldü

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Konya'nın Hüyük ilçesine bağlı Çamlıca Mahallesi’nde korkunç bir olay meydana geldi.

İddiaya göre, 7 yaşındaki oğlu ile birlikte üç tekerlekli elektrikli bisikletle tarladan evlerine dönmekte olan Mahmut Vurulmaz'a (38), kendilerini takip eden husumetlileri kendi aracıyla çarptı.

KAZA YAPTIRIP DÖVDÜLER, TABANCAYLA VURDULAR

Devrilen elektrikli bisikletten savrularak yaralanan Mahmut Vurulmaz, daha sonra kazaya karıştığı kişilerin saldırısına uğradı.

Darbedilen Vurulmaz, kendisine saldıran şahıslardan birisi tarafından tabancayla vurarak ağır yaralandı.

HAYATINI KAYBETTİ

Hüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mahmut Vurulmaz, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Cinayet olayının ardından çalışma başlatan Hüyük İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mahmut Vurulmaz’ı silahla vurarak olay yerinden kaçan 3 zanlıyı, kısa sürede suç aleti tabancayla birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Gözaltına alınan cinayet zanlılarının, Vurulmaz’ın yakınları olduğu ve uzun süredir aralarında husumet bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.