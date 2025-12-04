Konya'da 7 yaşındaki oğlunun gözü önünde vurularak öldürüldü

- Konya'nın Hüyük ilçesinde Mahmut Vurulmaz, husumetlileri tarafından 7 yaşındaki oğlunun gözü önünde darbedilip silahla vurularak öldürüldü.
- Olaya karışan 3 kişi gözaltına alındı ve soruşturma devam ediyor.
- Vurulmaz'ın öldürülmesinin ardında uzun süredir devam eden bir husumet olduğu belirtildi.
Konya'nın Hüyük ilçesine bağlı Çamlıca Mahallesi’nde korkunç bir olay meydana geldi.
İddiaya göre, 7 yaşındaki oğlu ile birlikte üç tekerlekli elektrikli bisikletle tarladan evlerine dönmekte olan Mahmut Vurulmaz'a (38), kendilerini takip eden husumetlileri kendi aracıyla çarptı.
KAZA YAPTIRIP DÖVDÜLER, TABANCAYLA VURDULAR
Devrilen elektrikli bisikletten savrularak yaralanan Mahmut Vurulmaz, daha sonra kazaya karıştığı kişilerin saldırısına uğradı.
Darbedilen Vurulmaz, kendisine saldıran şahıslardan birisi tarafından tabancayla vurarak ağır yaralandı.
HAYATINI KAYBETTİ
Hüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mahmut Vurulmaz, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Cinayet olayının ardından çalışma başlatan Hüyük İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mahmut Vurulmaz’ı silahla vurarak olay yerinden kaçan 3 zanlıyı, kısa sürede suç aleti tabancayla birlikte yakalayarak gözaltına aldı.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Gözaltına alınan cinayet zanlılarının, Vurulmaz’ın yakınları olduğu ve uzun süredir aralarında husumet bulunduğu öğrenildi.
Olayla ilgili tahkikat sürüyor.