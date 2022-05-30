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    Konya'da 8 yıldır kayıp olarak aranan şahsın yakıldığı ortaya çıktı

    Çumra ilçesinde 2014 tarihinden bu yana ekipler tarafından aranan kişinin, öldürülerek dağlık alanda yakıldığı belirlendi. Olayla ilgili 2 kişi cezaevine gönderildi.
    • 30.05.2022 - 15:33
    • Güncelleme : 30.05.2022 - 16:13
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    Konya'da 8 yıldır kayıp olarak aranan şahsın yakıldığı ortaya çıktı

    Konya'nın Çumra ilçesinde 2014 yılında evinin önünden kaybolan 1983 doğumlu Ramazan Işık'tan uzun süre haber alınamadı.

    Evinin önünde kaybolan Işık için kayıp başvurusu yapan ailesi, televizyon programlarına çıkarak yardım istedi.

    Aile çabalarından hiçbir sonuç alamazken, polis ve jandarma ekiplerince ortak çalışma başlatıldı.

    Hala kayıp olarak aranan Ramazan Işık dosyasını devralan Cinayet Büro ekipleri soruşturmayı derinleştirdi.

    2 kişi cinayeti itiraf etti

    İHA'nın aktarımına göre, yapılan çalışmalar ve sorgular neticesinde Yaşar Acar, Cengiz Acar, H.A. ve Ş. A. ifadeleri alınmak üzere gözaltına alındı.

    Yapılan görüşmeler neticesinde Yaşar A. ve Cengiz A. cinayeti işlediklerini itiraf etti.

    Konya da 8 yıldır kayıp olarak aranan şahsın yakıldığı ortaya çıktı #1

    Cesedi dağlık alanda yaktıkları ortaya çıktı

    Alınan ifadelerde, olay günü şüpheli şahısların bir konuyu görüşmek için Ramazan Işık’ın yanına gittikleri ve evin önünde yaşanan tartışma sonucu Yaşar A.’nın yanında getirdiği silahla Ramazan Işık’a ateş ettiği, ardından Ramazan Işık’ı araca bindirerek dağlık alana götürdükleri belirtildi.

    Köyün mera alanına götürdükleri Ramazan Işık’ın cesedini yaktığı ortaya çıkan şüpheliler, sorgularında olayı itiraf etti.

    Yer gösterme çalışması yapıldı

    Bunun üzerine Cumhuriyet Savcıları eşliğinde itirafa konu alanda yer gösterme çalışması yapılırken, olayla ilgili olarak Konya Cumhuriyet Başsavcılığından da açıklama yapıldı.

    Konya da 8 yıldır kayıp olarak aranan şahsın yakıldığı ortaya çıktı #2

    Tutuklanan 2 kişi cezaevinde

    Açıklamada, “Çumra Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan soruşturma çerçevesinde; Çumra Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile Konya İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Konya İl Jandarma Komutanlığının ortaklaşa yapmış olduğu titiz çalışmalar neticesinde şüpheliler Yaşar A. ve Cengiz A. tespit edilerek yakalandı. Olay nedeni ile gözaltına alınan şüpheliler Çumra Cumhuriyet Başsavcılığınca ‘Kasten Öldürme’ suçundan tutuklama talebi ile Çumra Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Haklarında tutuklama kararı verilen şüpheliler Yaşar A. ve Cengiz A. cezaevine gönderilmiştir.” denildi.

    Konya da 8 yıldır kayıp olarak aranan şahsın yakıldığı ortaya çıktı #3

    Konya da 8 yıldır kayıp olarak aranan şahsın yakıldığı ortaya çıktı #4


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