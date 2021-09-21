Konya’da, 832 tarihi eser ele geçirildi

Bir kişinin, elindeki tarihi eserleri Konya’ya getirerek piyasaya süreceği istihbaratı üzerine operasyon düzenlendi. Çeşitli dönemlere ait 832 adet tarihi eser niteliğinde obje ele geçirildi.

Konya’da, tarihi eser kaçakçılığına yönelik yürütülen çalışmalar, aralıksız sürüyor...

Çalışmalar kapsamında Konya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, bir kişinin elindeki tarihi eserleri Konya'ya getirerek piyasaya süreceği istihbaratını aldı.

Harekete geçen ekipler şüpheliyi fiziki takibe aldı.

ELE GEÇİRİLENLER

Şüphelinin aracı durdurularak yapılan aramalarda bir çanta içerisinde çeşitli dönemlere ait toplamda 832 adet yüzük, ok uçları, kemer ve saç tokası, takılar ve haçlar ele geçirildi.

ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

Olaya ilişkin gözaltına alınan şüpheli hakkında, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.