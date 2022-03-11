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    Konya'da Afganistan uyruklu kişi, evinde bıçaklanmış halde ölü bulundu

    Konya'da Afganistan uyruklu kişi evinde bıçaklanmış halde ölü bulundu.
    • AA
    • 11.03.2022 - 03:01
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    Konya'da Afganistan uyruklu kişi, evinde bıçaklanmış halde ölü bulundu

    Konya Selçuklu ilçesi Aydınlıkevler Mahallesi Maun Sokak'taki apartman dairesinde, Afganistan uyruklu Fayzullah Fadai (35), eve gelen arkadaşlarınca hareketsiz bulundu.

    BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLDÜĞÜ TESPİT EDİLDİ

    İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bıçaklanarak öldürüldüğü tespit edilen Fadai'nin cesedi, otopsi için Konya Şehir Hastanesi morguna götürüldü.

    Konya da Afganistan uyruklu kişi, evinde bıçaklanmış halde ölü bulundu #1

    Konya da Afganistan uyruklu kişi, evinde bıçaklanmış halde ölü bulundu #2


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