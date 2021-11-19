Konya'da ağıla giren kurtlar koyunları parçaladı

Gece vakti ağıla saldıran 2 kurt, 40 koyundan 15'ini parçalayarak öldürüp, 3 tanesini ise yaraladı.

Konya'nın Karapınar ilçesinde küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Aziz Çivi, sabah ağıla girince şaşkına döndü.

Koyunlarına yem vermek için ağıla giden Çivi, 2 kurtun, ağıla girerek 40 koyundan 15 tanesini parçalayarak öldürüp, 3 tanesini de yaraladığı gördü.

"KURTLARIN NASİBİNDE BU VARMIŞ"

Olay karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Aziz Çivi, "Kurtların nasibinde bu varmış. Ağılın hemen yanında evim var. Her yer, duvar ve tel örgü ile çevrili. Buna rağmen kapının altındaki boşluktan girip, koyunların arasına girmişler. Sabah koyunlara yem vermeye geldiğimde koyunların birileri tarafından kesildiğini zannettim. Yeğenim Halil Çivi'ye haber ettim. Daha sonra kurt saldırısına uğradığımızı anladım. Hayvancılık yapanlar dikkatli olsunlar. Ben yandım, başkası yanmasın." dedi.













