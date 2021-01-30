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    Konya'da ağıldan 124 koyun çalan 7 hırsız tutuklandı

    Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan 2 kardeşin 124 koyununu çalıp, geriye kalanları telef eden şüpheliler yakalandı. Olayla ilgili 7 kişi tutuklandı.
    • DHA
    • 30.01.2021 - 16:50
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    Konya'da ağıldan 124 koyun çalan 7 hırsız tutuklandı

     

    Konya'nın Hadim ilçesinin Eğiste Mahallesi'nde oturan ve geçimlerini besicilik yaparak sağlayan Ali Abdullah (36) ve Serdar Sarıhan (32) kardeşlerin ağılından 8 Ocak Cuma günü, çoğu gebe 124 koyun çalındı.

    Şüpheliler, kamyona bindiremedikleri 8 koyunu da bıçakla kesti. Ağılda sadece 30 kuzu kaldı. Anne sütü gereken dönemde koyunları çalınan Sarıhan kardeşler, kuzuları biberonla süt vererek, beslemeye başladı.

    JANDARMA ÖZEL EKİP KURDU

    Olayla ilgili çalışma başlatan İl Jandarma Komutanlığı ve Hadim Jandarma Komutanlığı, özel ekip kurdu. Ekipler, koyunları çalan kişilerin A.U. adlı kadın ile A.G., M.R., U.A., S.D., F.A., F.U., T.İ. ve M.İ. olduğunu belirledi.

    HAYVANLAR TESLİM EDİLDİ

    Karatay ilçesinde Saraçoğlu ve İsmil mahallelerindeki adreslere yapılan operasyonda 9 kişi gözaltına alındı. Olayda kullanılan 1 kamyon ve 2 otomobil de ele geçirildi. Çumra ve Meram ilçelerinde çiftçilere satılan 60 koyun ile yeni doğan 39 kuzu, Sarıhan kardeşlere teslim edildi.

    2'Sİ SERBEST BIRAKILDI

    Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 7'si tutuklandı, A.U. adlı kadın ile F.U. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

    Konya da ağıldan 124 koyun çalan 7 hırsız tutuklandı #1

    Konya da ağıldan 124 koyun çalan 7 hırsız tutuklandı #2

    Konya da ağıldan 124 koyun çalan 7 hırsız tutuklandı #3

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