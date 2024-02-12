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Konya'da ahırda horoz dövüşüne 349 bin lira ceza kesildi

Konya'da ahırda horoz dövüşüne 349 bin lira ceza kesildi Konya'da jandarma ekipleri horoz dövüşü yapılan ahıra düzenlediği baskında 1'i ölü 2'si yaralı 38 adet dövüş horozu buldu. Adreste bulunan 52 kişiye toplamda 349 bin 323 lira idari para cezası uygulandı.